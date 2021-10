Insegue e spacca auto di ex e nuovo compagno, arrestato 31enne a Reggio

Ha inseguito con l’auto la ex e il nuovo compagno di lei, poi con una spranga ha infranto il finestrino del conducente e il parabrezza, e infine ha minacciato di morte la donna nonostante la polizia tentasse di bloccarlo. Alla fine l’uomo, un 31enne italiano, è stato arrestato con le accuse di minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale; inoltre è stato denunciato in stato di libertà per violenza privata, danneggiamento aggravato e porto di oggetti atti a offendere.

I fatti risalgono a ieri sera, intorno alle 20.30 a Reggio Emilia, quando la donna ha chiamato la Questura raccontando di essere inseguita dall’ex compagno. Una volta intervenuti gli agenti che hanno intercettato le due vetture, l’ex non ha desistito con le minacce: «Ti ammazzo prima o poi, non scappi», ha detto stando a quanto riporta una nota della Polizia di Stato. Nonostante gli inviti delle forze dell’ordine a calmarsi, l'uomo ha continuato nella sua condotta violenta. Alla fine, non senza difficoltà, è stato bloccato e portato in commissariato per l’identificazione - essendo sprovvisto dei documenti - e per la formalizzazione della denuncia.

