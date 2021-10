Quattro ragazzi bloccati sul Cusna da cani da pastore: "salvati" dal Soccorso alpino

Disavventura per quattro escursionisti sul Monte Cusna, sull'Appennino Reggiano, bloccati ieri da tre cani di razza pastore maremmano. Erano circa le 19 quando i quattro giovani - due ragazze di 22 anni residenti a Varese, una 24enne residente a Roma e un 24enne residente a Venezia, tutti studenti all’università di Bologna - in località Passone, crocevia dei rilievi montuosi della zona, si sono trovati di fronte i tre cani di guardia a un gregge di pecore al pascolo. I pastori maremmani hanno accerchiato i quattro ragazzi e iniziato ad abbaiare.



I giovani, spaventati, non hanno avuto alternative di movimento e hanno deciso di dare l’allarme ai vigili del fuoco intervenuti poi sul posto assieme a una squadra del Soccorso alpino e speleologico del Saer - Stazione Monte Cusna. I soccorritori sono riusciti a contattare il pastore che si è precipitato sul luogo per spostare il gregge e i cani, liberando il sentiero e i quattro universitari riaccompagnati a valle, in località Pian Vallese, nei pressi di Febbio dove avevano parcheggiato le loro auto.