Scandiano, dopo il furto chiede un passaggio: ladro “autostoppista” denunciato dai carabinieri

Sorpreso rubare dal proprietario all’interno del “Capanno Lake Bar” in località Pianderna del comune di Scandiano si è dato alla fuga dapprima a piedi per poi ottenere un passaggio da un ignaro automobilista. Alla vista della pattuglia dei carabinieri di Scandiano il ladro però è sceso dall’auto dandosi alla fuga a piedi per i campi riuscendo a dileguarsi sebbene subito inseguito dai militari. Non si è tuttavia assicurato l’impunità in quanto i carabinieri della tenenza di Scandiano a seguito di immediati riscontri, sulla scorta delle poche informazioni fornite dal conducente, che ignaro di tutto, aveva assicurato il passaggio al ladro, soni riusciti a identificarlo. Con l’accusa di tentato furto aggravato i carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno quindi denunciato alla Procura della repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia un 50enne di Sassuolo domiciliato a Scandiano che convocato in caserma ha ammesso le proprie responsabilità.

E’ accaduto ieri pomeriggio intorno alle 15.30 quando, dopo aver forzato un infisso apriva la finestra facendo cadere a terra delle bottiglie di vino che si trovavano posate sul davanzale. Nonostante “l’incidente” entrava all’interno dell'esercizio commerciale Capanno Lake bar, tentando di asportare alcune bottiglie di vino per poi desistere dandosi a precipitosa fuga nella campagna limitrofa al sopraggiungere sul posto del proprietario. Durante la fuga il ladro, dopo aver ottenuto un passaggio da un ignaro automobilista, alla vista del sopraggiungere della pattuglia scendeva dall’auto e si dileguava nei campi circostanti. Le successive investigazioni condotte nell’immediato dai carabinieri di Scandiano consentivano di identificare il ladro che veniva denunciato. I danni ammontano a circa un migliaio di euro.