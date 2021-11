Lo ospita a casa e lui per “ringraziare” gli svuota il conto e gli ruba la bici

Non aveva dove alloggiare e così l’amico ha deciso di ospitarlo a casa. Durante l’assenza per lavoro del proprietario di casa l’ingrato ospitante ne approfittava impossessandosi del bancomat per fare prelievi di contante.

La singolare vicenda portata alla luce dai carabinieri della stazione di Novellara è culminata con la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di un operaio 35enne abitante a Novellara accusato del reato di indebito utilizzo di bancomat continuato. Accusa a cui si è andata ad aggiungere anche quella di furto in quanto il 35enne, una volta scoperto e cacciato da casa, è andato via in sella alla bici della vittima che si trovava in garage.

Secondo le risultanze investigative dei carabinieri della stazione di Novellara il 35enne aveva trovato ospitalità nella casa di un amico 30enne abitante a Novellara. Quando ha avuto modo di trovarsi da solo il 35enne si sarebbe impossessato in più riprese del bancomat che dopo l’utilizzo, si premurava di riporre a posto. Quattro prelievi effettuati “dall’amico” che ha alleggerito il conto del 30enne impossessandosi di 1.100 euro.

Accertata la responsabilità del 35enne il proprietario di casa lo cacciava fuori trovandosi però a dover integrare la denuncia, questa volta per furto, in quanto l’amico era andato via da casa rubandogli la bicicletta che aveva in garage. L’uomo convocato in caserma è posto davanti alle proprie responsabilità ha reso piena ammissione di responsabilità provvedendo a restituire al 30ene la bicicletta e promettendo di restituire poco alla volta anche il danaro che aveva sottratto al 30enne..