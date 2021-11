Trovato a terra sull'Appennino Reggiano e poi morto al Maggiore, si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio sulla morte di un 46enne in Appennino Reggiano avvenuta quattro giorni fa. Ne dà conto il Resto del Carlino. L’uomo deceduto, Walter Fornaciari, è morto sabato scorso all’ospedale Maggiore di Parma dov'era stato trasportato in elisoccorso una settimana prima. Era stato trovato di notte, privo di sensi, lungo la strada nel centro di Casina, il piccolo Comune dove abitava. Presentava segni di ferite alla testa e inizialmente si pensava a una caduta.

Tuttavia dagli accertamenti dei carabinieri sarebbero emersi dettagli che non combaciano con una caduta accidentale. Per questo motivo le indagini, coordinate dalla Procura di Reggio Emilia, stanno cercando di fare luce sulla possibilità che sia stato qualcuno a spingerlo e farlo cadere mentre l’uomo era ubriaco (questa è l’unica certezza, come emerso dagli esami svolti in ospedale), provocando lesioni fatali che hanno portato al decesso per trauma cranico. I militari hanno acquisito al momento sia testimonianze verbali sia le immagini di videosorveglianza del paese ora al vaglio per cercare dettagli utili a risolvere il caso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.