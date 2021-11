Sequestrati 84 chili di droga in un casolare della Bassa reggiana

Un maxi sequestro di 84 chili di droga. Lo ha messo a segno la guardia di finanza di Bologna nell’ambito dell’operazione anti-narcotraffico denominata 'Maffì - di cui era già stata data notizia martedì scorso - che ha portato all’arresto di dieci persone tra le province di Reggio Emilia, Modena, Macerata, Alessandria, Verona e Mantova nei confronti degli appartenenti a un’associazione a delinquere composta da soggetti albanesi e italiani dedita all’importazione in Italia di ingenti quantitativi di cocaina. Durante le esecuzioni delle misure cautelari disposte dal gip del Tribunale di Bologna, sono stati rinvenuti 42 chili di cocaina e 44 chili di hascisc in un casolare della Bassa Reggiana, come anticipato oggi dalla stampa locale di Reggio Emilia.

Le Fiamme Gialle avevano notificato l’ordinanza riguardo agli arresti domiciliari a carico di un 55enne italiano (da diversi anni residente nel Reggiano), indagato nell’operazione con l'accusa di essere un corriere della droga indiziato di trasportare grossi carichi dall’Olanda all’Italia per conto del sodalizio. Quando hanno scoperto che in sua disponibilità avesse un locale in campagna dove allevava alcuni animali da cortile. A quel punto è scattata la perquisizione.

Nello stabile dimorava un amico, arrestato poi anche lui per detenzione ai fini di spaccio in quanto gli inquirenti ritengono non potesse non sapere della droga presente.

«Dobbiamo ancora avere i risultati dalle analisi sulle sostanze per capirne la purezza - ha spiegato all’ANSA il capitano Angelo Santori della guardia di finanza di Bologna - Ma avendo trovato anche 300 grammi di polvere da 'tagliò, presumiamo che lì veniva fatto un ulteriore passaggio sulle dosi prima di stoccarle nel casolare che fungeva come una sorta di magazzino e poi venderle. Sul mercato, la droga avrebbe fruttato oltre 2,5 milioni di euro». (ANSA).



