Cerca il telefonino perso sui binari, urtata da un treno, è grave

Una 31enne è stata travolta dal treno mentre pare stesse cercando il suo telefonino caduto sui binari. E ora si trova ricoverata in gravi condizioni. E' accaduto nella serata di ieri a Codisotto di Luzzara, nella Bassa in provincia di Reggio Emilia, sulla tratta ferroviaria Parma-Guastalla-Suzzara. A darne notizia è la stampa locale.



Gli amici che erano in compagnia della giovane hanno chiamato immediatamente il 118. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso e la donna - di origini indiane e residente a Novi di Modena - è stata portata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Le hanno riscontrato diversi traumi importanti, cranici e facciali, oltre a multi fratture delle quali la più grave è a una gamba, ma non risulterebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Gualtieri. Il treno, che dopo l’incidente si è fermato, è ripartito dopo quasi due ore. A bordo c'erano una decina di passeggeri.