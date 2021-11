Giovane donna trovata morta in un parco a Reggio Emilia: è un omicidio

Una giovane donna è stata trovata morta in un parco a Reggio Emilia e non si esclude che possa essere stata uccisa. I carabinieri sono sul posto, con il Pm di turno. Al momento la ragazza non sarebbe stata identificata, ma ci sarebbero elementi, da verificare, che portano a pensare a un delitto. E’ stata trovata in un giardino pubblico in via Patti.

La Procura di Reggio Emilia, sul posto con il pm di turno Maria Rita Pantani, procede per omicidio nel caso della giovane donna trovata morta in un piccolo giardino pubblico, vicino a via Patti. Si starebbe valutando una ferita, forse da arma da taglio. Un’ipotesi è che la donna sia morta tra ieri sera e la notte. Il corpo è stato segnalato verso le 10, a ridosso di una recinzione che delimita il confine tra il parco e un condominio. L’area è una zona residenziale, vicino all’ex polveriera e ad una piscina. Sul posto anche medico legale e reparto scientifico dell’Arma.