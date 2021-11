Allontanato dal bar ritorna con coltello e minaccia il barista: denunciato

Allontanato dal bar perché, probabilmente complice l’uso smodato di bevande alcoliche, stava disturbando, vi ha fatto ritorno poco dopo armato di un coltello con il quale ha minacciato il barista allo scopo di accedere nel bar. L’epilogo è presto detto: sono dovuti intervenire i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza che procedevano a perquisire l’uomo trovandogli un coltello lungo 20 cm di cui 10 di lama con il quale poco prima, secondo la ricostruzione investigativa, aveva minacciato il barista.

Per questi motivi i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza con l’accusa di minaccia aggravata e porto abusivo di arma hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia un 43ene crotonese a cui i carabinieri hanno sequestrato il coltello. L’uomo è stato segnalato anche quale assuntore di stupefacenti in quanto nel corso della perquisizione personale eseguita per rinvenire l’arma stato trovato in possesso di una dose pari a mezzo grammo di cocaina detenuta per uso personale non terapeutico.