Obbligo di mascherina nel centro storico a Reggio Emilia

Da domani obbligo di indossare la mascherina in tutto il centro storico di Reggio Emilia. Lo ha deciso il sindaco Luca Vecchi con un’ordinanza emessa oggi, che entrerà in vigore dalla mezzanotte. Il provvedimento si estende anche a tutto il territorio comunale nelle cosiddette zone sensibili quali plessi scolastici, palestre, fermate degli autobus e taxi ed è rivolto a tutti coloro che si trovano a transitare o sostare a piedi o in bicicletta. Chi non ottempera, rischia una multa da 400 a mille euro.

«La decisione è stata assunta a seguito della cosiddetta quarta ondata di Coronavirus, che in città sta facendo registrare una costante crescita di casi positivi. Servono quindi misure preventive, ma anche comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione: igiene costante delle mani, distanziamento fisico e uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie rappresentano utili presidi per ridurre le probabilità di nuovi contagi tra la popolazione», ha spiegato Vecchi tramite una nota.