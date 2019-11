La cantautrice multiplatino Camila Cabello ha annunciato le date europee del suo "The Romance Tour", che partira' a maggio 2020. Per la prima volta fara' tappa anche in Italia, il 24 giugno 2020 al Mediolanum Forum di Milano. Il tour sara' l'occasione per presentare live il nuovo album della popstar, "Romance" (SYCO/Epic Records), in uscita il 6 dicembre.

