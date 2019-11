Esami di maturità, torna la traccia di storia, eliminate le buste

Due novita' in arrivo con il prossimo esame di maturità. Torna la traccia di storia nella prova di italiano e vengono eliminate le buste all'orale. "Abbiamo deciso di mantenere l'impianto generale dell'esame di Stato, anche perche' non e' possibile che ogni volta che cambia un governo si cambia l'esame di maturita' - spiega il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti -. Pero' due cose le abbiamo modificate su richiesta della societa' civile, degli studenti e degli insegnanti: abbiamo deciso di reintrodurre la traccia di storia nell'esame scritto e di eliminare le buste nell'esame orale, anche per dare la possibilità agli studenti di prepararsi meglio".

