Van Basten nella bufera per un'espressione nazista in tv

ROMA (ITALPRESS) - Marco Van Basten al centro di una dura polemica per un fuorionda in Olanda. L'ex attaccante, in diretta televisiva per commentare la gara dell'Ajax contro l'Heracles alla Johan Cruijff Arena, come riportato dai maggiori quotidiani olandesi, ad un certo punto si e' lasciato sfuggire "Sieg Heil". E' accaduto al termine dell'intervista dell'allenatore tedesco Frank Wormuth alla guida dell'Heracles. L'ex giocatore di Ajax e Milan ha utilizzato l'espressione nazista che significa "saluto alla vittoria", probabilmente pensando che il suo microfono fosse chiuso. Parole infelici proprio nel giorno in cui il calcio olandese voleva mandare un segnale forte contro il razzismo. Van Basten si e' subito scusato: "e' stata solo di una battuta che mi e' uscita male. Non volevo scioccare nessuno". (ITALPRESS). pc/red 24-Nov-19 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Van Basten