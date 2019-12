Niente pallone d'oro ma è CR7 il miglior giocatore della Serie A

MILANO (ITALPRESS) - Non avra' vinto il Pallone d'oro, assegnato in contemporanea a Parigi all'eterno rivale Leo Messi, ma puo' consolarsi con il titolo di miglior giocatore dello scorso campionato di serie A. Cristiano Ronaldo e' stato premiato al Megawatt di Milano nel corso del Gran Gala' del Calcio organizzato dall'Aic. Durante la serata e' stata svelata anche la Top 11 della scorsa stagione, che comprende il portiere dell'Inter Samir Handanovic, i terzini Joao Cancelo del Manchester City, lo scorso anno alla Juve, e Aleksandar Kolarov della Roma, oltre ai centrali difensivi Giorgio Chiellini (Juventus) e Kalidou Koulibaly (Napoli). A centrocampo, i migliori sono stati Nicolo' Barella dell'Inter (lo scorso anno al Cagliari), l'atalantino Josip Ilicic e lo juventino Miralem Pjanic. In attacco, il tridente ideale della serie A 2018-19 e' formato da Fabio Quagliarella della Sampdoria, Duvan Zapata dell'Atalanta e, ovviamente, CR7. A Quagliarella e' andato anche il premio riservato al miglior gol della scorsa stagione, quello siglato di tacco contro il Napoli. Come migliore societa' dello scorso campionato e' stata eletta l'Atalanta, che si e' portata a casa anche il riconoscimento al miglior allenatore con Gian Piero Gasperini. A Sandro Tonali del Brescia, invece, il premio come miglior giovane della Serie B, mentre Manuela Giugliano e' stata eletta miglior giocatrice del massimo campionato femminile. (ITALPRESS). glb/red 02-Dic-19 23:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA CR7