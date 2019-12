Tris Juve all'Udinese, Milan-Sassuolo 0-0, Atalanta ko col Bologna

La Juventus vince e torna momentaneamente in vetta alla classifica. La formazione allenata da Sarri ha superato con un rotondo 3-1 l'Udinese, tornando cosi' al successo dopo il pari col Sassuolo e la sconfitta con la Lazio. Con la novita' del tridente Dybala-Higuain-Ronaldo dal primo minuto, ad aprire le marcature al 9' e' CR7, abile a battere Musso con un preciso destro all'angolino. Al 37' ancora il portoghese regala il raddoppio ai bianconeri con un fulmineo sinistro che non lascia scampo al portiere su assist di Higuain. Poco prima del termine del primo tempo arriva anche il definitivo 3-0 con un colpo di testa di Bonucci. Nei minuti finali del match gol della bandiera per la squadra di Gotti con un tap-in di Pussetto. Bella gara al Dall'Ara tra Bologna e Atalanta. Pronti via e Palacio porta in vantaggio i felsinei al minuto 12, sfruttando al meglio un'ottima giocata di Orsolini culminata con un tiro che si e' stampato sul palo. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 53' con Poli: cross dalla destra di Tomiyasu, il centrocampista emiliano svetta e batte Gollini in uscita. Inutile la rete di Malinovsky al 60' su un perfetto assist di Barrow. Con questo successo la formazione guidata da Mihajlovic sale a quota 19 punti. Solo un pareggio per 0-0 per il Milan a San Siro contro il Sassuolo. La squadra di Pioli, nonostante le numerose occasioni, non e' riuscita a sfondare l'ottima retroguardia dei neroverdi. Annullato a Theo Hernandez un gol al 32' per un precedente tocco di mano di Kessie'. In precedenza il Verona aveva rimontato con il Torino dallo 0-3 al 3-3.

RISULTATI

Sabato: Brescia - Lecce 3-0, Napoli - Parma 1-2, Genoa - Sampdoria 0-1. Domenica: Verona - Torino 3-3, Bologna - Atalanta 2-1, Juventus - Udinese 3-1, Milan - Sassuolo 0-0, Roma - Spal (ore 18), Fiorentina - Inter (20.45). Lunedì: Cagliari - Lazio (20.45).

CLASSIFICA

JUVENTUS 39 INTER 38 LAZIO 33 ROMA 29 CAGLIARI 29 ATALANTA 28 PARMA 24 NAPOLI 21 TORINO 21 MILAN 21 VERONA 19 BOLOGNA 19 SASSUOLO 16 FIORENTINA 16 UDINESE 15 SAMPDORIA 15 LECCE 15 BRESCIA 13 GENOA 11 SPAL 9