La Figc nomina Abete nuovo commissario della Lega

Il consiglio federale della Federcalcio ha nominato Giancarlo Abete commissario della Lega di Serie A. L'ex presidente della Figc assume l'incarico dopo le dimissioni del professor Mario Cicala, a cui era stato affidato l'incarico di commissario ad acta da Gravina il 21 novembre scorso, dopo la decisione di Gaetano Micciche' di rimettere il proprio mandato da presidente della Confindustria del calcio. Cicala era finito nell'occhio del ciclone a causa di un presunto conflitto d'interessi riconducibile al ruolo di supplente nel Consiglio di sorveglianza della Lazio di Claudio Lotito, di cui non aveva fatto menzione nel proprio curriculum e ieri lo stesso Gravina, durante il Consiglio nazionale del Coni, aveva detto che su Cicala "e' stato sollevato un tema di incompatibilita'". In serata erano dunque arrivate le dimissioni del commissario. Abete rimarra' in carica almeno fino al prossimo 8 gennaio, quando la Lega si ritrovera' per provare a eleggere un nuovo presidente dopo i due precedenti tentativi andati a vuoto, l'ultimo lunedi' quando l'ex manager di Wind e Pirelli Paolo Dal Pino non e' riuscito a raccogliere il quorum necessario dei 14 voti. Eletto presidente della Figc nel 2007 e poi nel 2013, Abete aveva annunciato le dimissioni da massimo dirigente del calcio italiano dopo l'eliminazione dell'Italia nella fase a gironi dei Mondiali brasiliani del 2014. Nel maggio 2018 era stato identificato da Lega Pro, Lnd, Aic e Aia come candidato per le successive elezioni federali ma per una questione di limite di mandati fu costretto a fare un passo indietro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA abete