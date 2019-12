Vittoria all'overtime per Oklahoma nell'Nba, ok le prime tre a Est

Successo in trasferta e all'overtime per Oklahoma City nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Ancora privi dell'infortunato Danilo Gallinari, i Thunder si impongono in volata, per 104-102, sul parquet dei Charlotte Hornets, trascinati dai 27 punti del canadese Shai Gilgeous-Alexander. Tutte a segno le prime tre della Eastern Conference: nette affermazioni per Boston Celtics (129-117 sui Cleveland Cavaliers) e Milwaukee Bucks (112-86 nell'impianto di Atlanta Hawks), Miami Heat la spunta solo nel finale su Indiana Pacers (113-112). Quarta vittoria di fila per i Golden State Warriors, che superano per 105-96 i Phoenix Suns.

© RIPRODUZIONE RISERVATA nba

basket