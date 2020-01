La ricchezza globale, in crescita tra giugno 2018 e giugno 2019, resta fortemente concentrata al vertice della piramide distributiva: l'1% piu' ricco, sotto il profilo patrimoniale, deteneva a meta' 2019 piu' del doppio della ricchezza netta posseduta da 6,9 miliardi di persone. Ribaltando la prospettiva, la quota di ricchezza della meta' piu' povera dell'umanita' - circa 3,8 miliardi di persone - non sfiorava nemmeno l'1%. Nel mondo 2.153 miliardari detenevano piu' ricchezza di 4,6 miliardi di persone, circa il 60% della popolazione globale. Il patrimonio delle 22 persone piu' facoltose era superiore alla ricchezza di tutte le donne africane. Se le distanze tra i livelli medi di ricchezza dei Paesi si assottigliano, la disuguaglianza di ricchezza cresce in molti Paesi. E' l'allarme lanciato oggi da Oxfam, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze, in Time to care - Avere cura di noi, pubblicato alla vigilia del meeting annuale del World Economic Forum di Davos. In Italia, il 10% piu' ricco possedeva oltre 6 volte la ricchezza del 50% piu' povero dei nostri connazionali. Una quota cresciuta in 20 anni del 7,6% a fronte di una riduzione del 36,6% di quella della meta' piu' povera degli italiani. L'anno scorso inoltre, la quota di ricchezza in possesso dell'1% piu' ricco degli italiani superava quanto detenuto dal 70% piu' povero, sotto il profilo patrimoniale.

