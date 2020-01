A Davos duello a distanza Trump-Thunberg sull'emergenza clima

DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Al summit del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, sono andate in scena due visioni opposte di mondo e di futuro. Da una parte, l'attivista svedese Greta Thunberg, ideatrice del movimento "Fridays for Future". Dall'altra, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I due non si sono incontrati di persona, ma hanno dialogato a distanza sul tema della sostenibilita' ambientale e della lotta al cambiamento climatico, dopo le scaramucce su Twitter degli scorsi mesi. "La nostra casa e' ancora in fiamme, niente e' stato fatto. Mi chiedo, in quale modo spiegherete ai vostri figli il vostro fallimento e quale scusa userete per averli lasciati da soli ad affrontare il caos del clima che voi stesso avete generato?", ha detto in un durissimo intervento Greta Thunberg, durante il panel ospitato dal New York Times. L'attivista svedese ha attaccato, dicendo che "la vostra inettitudine sta alimentando le fiamme ora dopo ora" ed evidenziando: "Parliamoci chiaramente. Noi non abbiamo bisogno di un'economia a basso tasso di emissioni di Co2. Le emissioni devono semplicemente essere fermate". Dall'altra parte Donald Trump, che e' intervenuto poco dopo Greta in un panel diverso. Giunto a Davos durante il primo giorno del processo di Impeachment al Senato, dove a Washington deve difendersi dalle accuse di abuso di potere e ostruzione al Congresso nell'ambito dello scandalo Ucrainagate, Trump ha elogiato lo stato dell'economia negli Stati Uniti, sotto la sua presidenza. "L'economia americana verteva in uno stato penoso, prima che la mia presidenza iniziasse. Le prospettive erano tetre secondo diversi economisti", ha detto il presidente, in un intervento dove ha sottolineato il tasso di disoccupazione al 3,5%, ai minimi storici, e il numero di posti di lavoro in aumento da piu' di 100 mesi consecutivi. "Il sogno americano - ha spiegato il Presidente - e' tornato forte e vigoroso come mai prima". Trump, che non e' mai stato un sostenitore del movimento Fridays For Future e di Greta Thunberg, ne' della lotta al cambiamento climatico (gli USA sono usciti dall'accordo ONU sul clima, sotto la sua presidenza), ha attaccato gli ambientalisti: "Questo non e' il momento del pessimismo sul clima". Poi, pero', ha moderato i toni annunciando che gli Stati Uniti parteciperanno all'iniziativa "1 miliardo di alberi contro il cambiamento climatico", promosso a Davos. (ITALPRESS). mam/sat/red 21-Gen-20 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA