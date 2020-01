Salini Impregilo tra i leader nella lotta al cambiamento climatico

MILANO (ITALPRESS) - Salini Impregilo scala i vertici della classifica annuale CDP (ex Carbon Disclosure Project) e viene riconosciuta tra i leader mondiali nella lotta al cambiamento climatico dalla piattaforma globale, che misura le performance ambientali di circa 8.400 aziende di tutto il mondo. Il Gruppo e' rientrato nel livello di Leadership del programma Climate Change, scalando da un rating "B" ad un rating "A-" la classifica basata su un'indagine richiesta ogni anno da 525 investitori. Un risultato che dimostra l'efficacia della strategia di sostenibilita' del Gruppo che identifica due linee di azione volte all'avanzamento di 10 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu: da un lato supportando i clienti nello sviluppo di progetti infrastrutturali in ambiti strategici quali l'acqua, l'energia rinnovabile e la mobilita' sostenibile; dall'altro contribuendo allo sviluppo dei territori in cui il Gruppo opera. E come emerge da una recente ricerca condotta sulle imprese appartenenti agli indici Stoxx, migliori performance aziendali in tema di sostenibilita' ambientale si accompagnano a migliori risultati anche sui mercati. Salini Impregilo ha gia' un solido track record per azioni di attenzione all'ambiente, che lo rende protagonista in settori strategici per la lotta al climate change come quello idroelettrico, della mobilita' sostenibile e dell'eco-construction. (ITALPRESS). ads/com 21-Gen-20 16:06

