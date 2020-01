Ligabue torna live in Europa da aprile

MILANO (ITALPRESS) - In attesa di "30 anni in un giorno", l'evento live in data unica il 12 settembre alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), che ha gia' registrato il sold out con 100.000 biglietti venduti, Luciano Ligabue da aprile tornera' a esibirsi nelle principali citta' europee con il tour "Europe 2020". Prima tappa sara' quella del 23 aprile alla Melkweg di Amsterdam a cui seguiranno Londra (il 26 aprile allo Shepherd's Bush Empire), Parigi (il 28 aprile al Bataclan), Bruxelles (l'1 maggio al Cirque Royal), Monaco di Baviera (il 5 maggio alla Muffathalle), Stoccarda (il 7 maggio al LKA Longhorn) e a Barcellona (il 9 maggio al Razzmatazz). Inoltre, il 19 luglio Ligabue si esibira' a Locarno in occasione del Moon & Stars Festival 2020. (ITALPRESS). mgg/com 24-Gen-20 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA