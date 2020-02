Coronavirus, saranno rimpatriati i 35 italiani della Diamond Princess

"Dopo il ritorno, ieri, del 17enne Niccolo' da Wuhan, e' stato stabilito di organizzare il rimpatrio dei 35 connazionali ancora bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess in Giappone. Come per quelle precedenti l'operazione verra' organizzata in stretto coordinamento tra Farnesina, Protezione Civile, Ministero della Salute e Ministero della Difesa". Lo rende noto il ministero degli Affari Esteri.

Intanto è salito a oltre 1.600 morti in Cina il bilancio delle vittime legate al coronavirus. Primo morto anche in Europa, un turista cinese di 80 anni deceduto in Francia.