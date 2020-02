Ue, gualtieri "flessibilita' e investimenti le priorita' dell'italia"

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La presentazione della Commissione europea di una proposta della comunicazione per la review delle regole del patto di stabilita' sara' per noi l'occasione di sostenere le ragioni per il mantenimento di un quadro di regole che consente un adeguato livello di flessibilita'". E' quanto affermato dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al suo arrivo all'Eurogruppo. "In secondo luogo - prosegue il ministro -, per garantire un trattamento piu' favorevole degli investimenti, a partire da quelli legati alla sostenibilita' ambientale e all'innovazione, nel quadro del Green New Deal europeo. Terzo, consentire un miglior coordinamento delle politiche fiscali di bilancio e una riduzione degli squilibri macro economici per sostenere una maggiore convergenze delle economie dell'area euro", conclude Gualtieri. (ITALPRESS). alp/sat/red 17-Feb-20 18:37

