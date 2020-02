Ferrero, fatturato in crescita a quota 11,4 miliardi

Ferrero International S.A., societa' capogruppo del Gruppo Ferrero, ha approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 agosto 2019. A tale data, il Gruppo era costituito da 104 societa' consolidate a livello mondiale e 31 stabilimenti produttivi. I prodotti del Gruppo Ferrero sono presenti direttamente, o tramite distributori autorizzati, in oltre 170 paesi. Nonostante le incertezze globali, le sfide e i trend del settore industriale, il Gruppo e' stato in grado di accrescere la propria performance durante il 2018/2019. Il Gruppo Ferrero ha continuato a sostenere gli investimenti nei suoi marchi iconici, mantenendo un alto livello di reddito operativo e rafforzando contestualmente le attivita' interne di R&D. Il Gruppo ha chiuso l'esercizio con un fatturato consolidato di 11,4 miliardi, con un incremento del + 6,2% rispetto all'anno precedente, che aveva registrato un fatturato consolidato di 10,7 miliardi. Le vendite di prodotti finiti sono aumentate di circa il 6% trainate dai mercati di Germania, Francia e Stati Uniti. Il Gruppo ha continuato anche quest'anno ad investire nel miglioramento e nell'ampliamento di stabilimenti, impianti e attrezzature, in linea con i propri impegni imprenditoriali e sociali, e in costante applicazione delle proprie strategie aziendali. Il Gruppo ha sostenuto la propria strategia di sviluppo tecnologico attraverso l'espansione della propria capacita' produttiva, con investimenti totali di 663 milioni. Sull'ammontare totale degli investimenti la parte piu' significativa e' stata focalizzata su immobili, impianti e macchinari (580 milioni) principalmente in Italia, Germania, Canada, Polonia, Belgio e per il completamento del nuovo edificio dell'Headquarter in Lussemburgo.

