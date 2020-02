Droga dall'Albania, sequestrata mezza tonnellata di hashish e marijuana

La Guardia di Finanza ha sequestrato piu' di mezza tonnellata di droga proveniente dall'Albania. I finanzieri sono stati attirati da un fuoristrada sulla SP131 (Lecce-Torre Chianca) intento a trainare su un carrello una barca di quasi 6 metri, priva di dati identificativi, con un grosso motore fuoribordo. Nei pressi di Borgo San Nicola, in piena citta' di Lecce, i militari hanno cosi' individuato un'abitazione, con annesso piazzale, dove la barca era stata nascosta da occhi indiscreti. Nel doppiofondo dello scafo c'era un enorme quantitativo di stupefacenti: 450 chilogrammi di marijuana suddivisa in 219 confezioni; 75 chili di hashish suddivisi in 31 panetti; 3,5 litri di olio di hashish. Nel corso dell'operazione sequestrate anche numerose armi e munizioni.