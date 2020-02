Nasce il caffe' ecosostenibile

ROMA (ITALPRESS) - L'adesione al programma 100% Campania che pone al centro il riutilizzo della carta fornita da cartiere locali; l'utilizzo di un kit sostenibile dotato di bicchieri compostabili; una cialda fatta di materiali completamente organici, che la rendono smaltibile nell'umido, e ideale per la concimazione naturale dei terreni. E adesso una nuova sfida: un packaging certificato dalla Ong Forest Stewardship Council per la difesa delle foreste e la tracciabilita' dei prodotti da esse derivate. Nasce cosi' il caffe' ecosostenibile. A lanciarlo e' stato l'azienda napoletana Caffe' Borbone. Il logo Forest Stewardship Council garantisce che il prodotto rispetta le foreste. Il presidente esecutivo di Caffe' Borbone, Massimo Renda, parla di "un traguardo molto importante perche' garantisce agli affezionati consumatori di caffe', non solo di godere di un prodotto di altissima qualita', ma che allo stesso tempo rispetti l'ambiente. Noi imprenditori abbiamo il dovere morale di trovare soluzioni sempre piu' innovative che rispettino l'ambiente". (ITALPRESS). abr/com 19-Feb-20 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA