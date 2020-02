Premio Socrate a Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia

Rosanna D'Antona, dal 2010 presidente di Europa Donna Italia, il movimento a tutela dei diritti delle donne nella prevenzione e nella cura del tumore al seno, ricevera' il Premio Socrate, riconoscimento assegnato a figure che si sono affermate per i loro meriti e che si sono distinte nello svolgimento delle loro attivita' professionali. Oltre a Rosanna D'Antona, tra i premiati compariranno personaggi importanti operanti in ambiti diversi: Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, le ricercatrici dell'Istituto Spallanzani che hanno isolato il coronavirus (Marta Branca, Maria Rosaria Capobianchi, Concetta Castilletti e Francesca Colavita), l'attrice Gina Lollobrigida, Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Telecom Italia, Roberto Sergio, direttore di Radio Rai, Gaia Tortora, giornalista e figlia di Enzo Tortora, l'imprenditore Ernesto Preatoni, Michaela Castelli, presidente del Gruppo Acea, e il generale Mario Mori. D'Antona, che sara' insignita del premio per il contributo e l'impegno che da un decennio dedica a queste iniziative di rilievo per le donne, ha trasmesso a Europa Donna Italia la sua esperienza della malattia e la competenza in ambito comunicativo. "Ringrazio di cuore per questo premio - commenta D'Antona - E' un riconoscimento attribuito non solo a me, ma a tutto il movimento che da 25 anni e' in prima linea per assicurare a tutte le cittadine italiane equita' e qualita' di diagnosi e cura del piu' diffuso tumore femminile".

© RIPRODUZIONE RISERVATA