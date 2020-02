Ferruccio resta nuovo presidente conferenza rettori universita'

ROMA (ITALPRESS) - L'Assemblea dei Rettori ha eletto Ferruccio Resta, 51 anni, Rettore del Politecnico di Milano, Presidente della CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane. Ritengo che, al fianco agli organi di governo, ci sia spazio per una CRUI unita e determinata a ricoprire un ruolo di indirizzo - ha commentato Resta - E' questo il momento di ribadire un'unita' di intenti, di fissare obiettivi ambiziosi e condivisi". Un dialogo possibile anche grazie alla recente nomina del suo predecessore, Gaetano Manfredi, a capo del Ministero dell'Universita' e della Ricerca. Nel suo intervento programmatico, Resta elenca una serie di priorita': "Esistono urgenze che non possiamo rimandare - ha proseguito Resta - per quegli atenei che altrimenti non sarebbero in grado di reggere la competizione con l'estero e per quelli che non riuscirebbero a sopravvivere, pur essendo l'unica realta' di crescita di territori in difficolta'. Serve cambiare il paradigma e considerare ricerca e formazione come un investimento e non come una voce di costo. Serve il coraggio di semplificare i vincoli e di innovare la formazione per le future professioni. Un impegno fondamentale e irrinunciabile per fare dell'universita' una vera e propria infrastruttura della conoscenza a servizio del Paese". L'Assemblea ha poi eletto i rettori Salvatore Cuzzocrea (Universita' di Messina) e Maurizio Tira (Universita' di Brescia) nuovi membri della Giunta. (ITALPRESS). pc/com 20-Feb-20 16:30

