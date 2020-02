Coronavirus, il ricercatore italiano sara' dimesso oggi dallo Spallanzani

Sono risultati negativi i test sull'uomo cinese ricoverato allo Spallanzani. Lo ha reso noto l'assessore alla Sanita' del Lazio Alessio D'Amato, nel corso della conferenza stampa in svolgimento all'ospedale romano. Negativo pure il ricercatore emiliano che sara' dimesso nella giornata di oggi. "Nella Regione Lazio non ci sono momenti di allarme. Non bisogna farsi prendere dall'allarmismo. Il modello messo in atto dalla Regione Lazio e' efficace", ha detto in conferenza stampa il direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito. "Il sistema funziona, il Paese regge, e' stato deciso di fare scelte coraggiose come la chiusura dei voli", ha osservato Ippolito che ha poi voluto rassicurare: "E' una malattia non mortale, la ricerca fa grandi passi avanti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus