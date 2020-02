Coronavirus, in Veneto la prima vittima italiana. 17 i contagi accertati: l'ultimo a Cremona, dove è stata prorogata la chiusura delle scuole

In Veneto la prima vittima italiana del Coronavirus. Un uomo di 78 anni, Adriano Trevisan, è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Monselice dove era ricoverato, in terapia intensiva, da un paio di settimane. L'uomo era originario di Vo' Euganeo (Padova), dove ieri e' stato accertato un altro caso. In Italia al momento i contagi accertati sono 17: 16 in Lombardia e uno in Veneto. L’ultimo è un paziente che da giorni è ricoverato all’ospedale di Cremona.

«In accordo con la Prefettura di Cremona, in via cautelativa e preventiva rispetto alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, oggi le scuole di ogni ordine e grado della nostra città rimarranno chiuse": lo ha annunciato il Comune di Cremona su Facebook. Con una successiva comunicazione è stata prorogata al chiusura delle scuole fino a revoca dell'ordinanza. «Stiamo valutando anche la sospensione degli eventi sportivi e delle manifestazioni legate al Carnevale. Siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie e ci adoperiamo al massimo per tutelare la salute dei cittadini», prosegue il comunicato.

Intanto il manager tornato dalla Cina e indicato come possibile causa del contagio si difende. «Dicono che sono il paziente zero, ma non mi trovano niente - ha affermato -. Non è detto che, perchè sono stato in Cina, devo aver preso io il coronavirus. Sono sempre stato bene, solo un accenno di raffreddore che non è sfociato in influenza».

L’uomo di 38 anni contagiato da coronavirus che è stato ricoverato per primo nell’ospedale di Codogno (Lodi) «è in terapia intensiva, sta meglio di ieri sera, sta leggermente migliorando». Lo ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.



Intanto, è atterrato alle 6.37, a Pratica di Mare l'aereo dell'Aeronautica Militare proveniente dal Giappone che ha riportato a casa 19 italiani che erano a bordo della "Diamond Princess", la nave da crociera bloccata in Giappone dall'emergenza Coronavirus. Lo rende noto il ministero della Difesa precisando che i 19 italiani, dopo aver terminato le visite, saranno trasferiti presso il Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito alla Cecchignola.



«Il governo è pronto a mettere in campo nuove misure, qualora ce ne ne fosse bisogno». Sono state le parole del premier Giuseppe Conte al termine della riunione di emergenza di ieri sera alla Protezione Civile dopo la notizia della prima vittima italiana del coronavirus. «Siamo convinti che il servizio sanitario nazionale sia all’altezza di questa sfida», ha rassicurato il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il bilancio delle vittime in Cina a causa del coronavirus è salito di 109 morti (ieri erano stati 118), secondo i nuovi dati diffusi dalla Commissione Sanitaria Nazionale, portando così a 2.345 il numero delle vittime. I nuovi contagiati sono 397, molto al di sotto dei 900 registrati ieri. In Corea del Sud sono stati registrati 142 nuovi casi di positività. Al momento, in tutto il mondo, i morti per il virus sono 2.252, con oltre 76 mila contagiati.