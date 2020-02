Coronavirus: i contagiati sono oltre 100. Vietato allontanarsi dalle aree del focolaio. Stop alle gite scolastiche. Armani annulla la sfilata. Saltano Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari

Divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, che saranno presidiate dalle forze di polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le prescrizioni. Il governo ha varato le misure straordinarie per contenere il coronavirus in Italia. Scatta il divieto per le gite scolastiche in Italia e all’estero ma anche per le manifestazioni pubbliche. Previste chiusure di scuole, negozi e musei, limitazioni per la circolazione di merci e persone.

I casi di contagio da coronavirus in Italia sono saliti a oltre 100. «I numeri della notte porta a 89 infettati» in Lombardia: lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana a SkyTg24 e quindi su base nazionale «purtroppo» si «superano sicuramente i cento». Due, invece, le vittime, una in Veneto e un’altra in Lombardia.

E’ risultato positivo al coronavirus anche un diciassettenne residente in un paese della Valtellina, che studia però all’istituto agrario di Codogno. Venerdì, dopo esser tornato nel paese della provincia di Sondrio, ha iniziato ad avere la febbre e gli è stato fatto il tampone all’ospedale di Sondrio.

E l'allarme Coronavirus si fa sentire anche alla Settimana della Moda di Milano: Armani ha annullato la sfilata prevista oggi "per non mettere a rischio i miei ospiti". Altre case di moda potrebbero seguire il suo esempio.

Lo sport si ferma in Lombardia e Veneto. A seguito del Consiglio dei ministri straordinario convocato per i nuovi casi di Coronavirus nelle due regioni, il Governo ha infatti annunciato la sospensione di tutti gli eventi sportivi previsti. Saltano n Serie A le gare Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. In serie C, rinviate Piacenza-Sambenedettese, Giana Erminio-Como, Lecco-Pro Patria, Arzignano Valchiampo-Padova e Feralpisalo'-Carpi. "Sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020" e' stata l'indicazione contenuta in una lettera inviata al Presidente del Coni Giovanni Malago' dal ministro delle politiche giovanili e sport Vincenzo Spadafora. Sospesi nelle due regioni anche tutti i campionati regionali di calcio, basket, volley e rugby.

Il bilancio mondiale del coronavirus sale a 2.461 vittime, secondo la mappa online della statunitense Johns Hopkins University. Stando ai dati pubblicati, i casi confermati di contagio sono 78.766, tra cui i 76 italiani. Sono, invece, 23.133 le persone guarite ad oggi. In Cina il bilancio parla di 2.442 morti, dopo le altre 97 vittime registrate ieri, quasi tutte, eccetto una, nella provincia di Hubei. La Commissione nazionale sanitaria ha confermato anche altri 648 casi di positività. In Giappone il celebre studio Ghibli chiude fino almeno al 17 marzo. La Corea del Sud ha deciso di alzare al massimo il livello di allerta per il coronavirus alla luce di un’improvvisa impennata del numero di contagi nel Paese: lo ha annunciato oggi il presidente Moon Jae-in.

In merito all’allarme per la diffusione del coronavirus, la Lega Pro ha disposto il rinvio delle gare Albinoleffe-Monza, Como-Alessandria, Pergolettese-Carrarese, Pro Patria-Olbia e L.R. Vicenza-Piacenza. "Lo scopo è quello di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l'attività organizzativa in un periodo estremamente delicato- spiega Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro - e consentire alle nostre società la corretta gestione del prossimo turno di campionato, in programma mercoledì 26 febbraio, nelle regioni di Lombardia e Veneto".