Dopo il numero 1 della classifica ufficiale FIMI/GFK, "Il Fantadisco dei Me contro te" raggiunge in una sola settimana il disco d'oro. Un grandissimo successo per Lui' & Sofi' che dimostrano anche con questo album come abbiano saputo conquistare e fidelizzare un vasto pubblico di bambini che giornalmente li seguono nelle loro avventure pubblicate su YouTube.