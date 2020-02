Arriva al cinema il documentario di Peter Jackson sulla Grande Guerra

They Shall Not Grow Old - Per sempre giovani, il documentario prodotto e diretto da Peter Jackson realizzato in occasione del centenario della Grande Guerra, sara' al cinema il 2 - 3 - 4 marzo 2020, come uscita evento, distribuito da Mescalito Film. They Shall Not Grow Old - Per sempre giovani ricorre esclusivamente a filmati di repertorio originali tratti dall'archivio cinematografico dell'Imperial War Museum, in parte inediti. Si tratta di immagini restaurate e colorizzate unite a registrazioni sonore provenienti dagli archivi della BBC. Le voci dei veterani sono state combinate con i materiali d'archivio per riportare in vita la realta' della guerra in prima linea e farla conoscere alle nuove generazioni. Le riprese sono state sottoposte a colorizzazione, convertite in 3D e lavorate in post produzione per mostrare dettagli mai visti prima. "Volevo attraversare le nebbie del tempo e portare questi uomini nel mondo moderno - dice il regista - affinche' potessero riconquistare per una volta ancora la loro umanita', piuttosto che essere visti sempre e solo nei vecchi filmati d'archivio. Usufruendo delle potenti risorse dei nostri computer utilizzate per cancellare i limiti tecnici di cento anni di cinema, possiamo vedere e ascoltare la Grande Guerra proprio come chi l'ha vissuta!".

