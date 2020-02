Coronavirus, secondo caso positivo in liguria

GENOVA (ITALPRESS) - Secondo caso positivo di coronavirus in Liguria rilevato in serata alla Spezia. Si tratta di un paziente di 54 anni ricoverato nel reparto di malattie infettive del nosocomio spezzino. "Il tampone e' ancora in corso, ma abbiamo la certezza che sara' positivo, dopo di che sara' effettuato un secondo tampone e ci sara' la vidimazione nazionale. Il paziente italiano proviene dalla zona di Codogno ed e' in condizioni buone" ha comunicato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. "Anche per questa persona - ha detto Toti - stiamo ricostruendo, come per Alassio, la catena epidemiologica. Si sa gia' che e' passato per la zona rossa di Codogno per sue attivita' hobbistiche e poi e' ritornato a casa. Anche in presenza di questo secondo caso non cambia l'ordinanza emanata che resta in vigore fino a domenica, se la prorogheremo verra' deciso non prima della riunione con il governo di lunedi' mattina." (ITALPRESS). pc/com 25-Feb-20 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA