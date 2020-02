Coronavirus, assolombarda "siamo in emergenza economica"

"Siamo in emergenza economica. L'impatto del Coronavirus sull'economia globale lo sconteremo duramente". A lanciare l'allarme e' Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda. "Fermare la Lombardia, che era gia' in forte rallentamento, significa frenare oltre un quinto del PIL italiano e dare un duro colpo a tutta la filiera dell'industria, che rischia di impiegare mesi a recuperare lo svantaggio economico con il resto del mondo. In questa regione lavorano un quarto degli addetti del manifatturiero italiano, da cui deriva oltre il 27% dell'export nazionale. Bisogna contenere i toni di allarmismo: siamo al paradosso di dover garantire ai partner commerciali l'assoluta idoneita' e sicurezza dei prodotti delle nostre imprese. Occorrono immediati interventi normativi che introducano misure di sostegno alle imprese sia di natura finanziaria, sia di sostegno al lavoro e sia di politica estera. Non sono sufficienti le poche misure adottate e ipotizzate finora. Oltre al danno economico va considerato il danno reputazionale, che avra' un impatto significativo sulla nostra economia nel medio e lungo periodo. Prepariamoci a lavorare duramente per recuperare la nostra credibilita' internazionale. Ogni giorno che rimaniamo fermi diamo un colpo al cuore dell'economia italiana, cioe' al nostro futuro".

