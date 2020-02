Coronavirus, al Sacco di Milano isolato il ceppo italiano

MILANO (ITALPRESS) - All'ospedale Sacco di Milano isolato il ceppo italiano del Coronavirus. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha telefonato al professor Massimo Galli, direttore dell'Istituto di Scienza biomediche dell'Ospedale Sacco per complimentarsi con lui e la sua equipe di ricercatori. "Grazie professore - ha detto il governatore - e' davvero una notizia importante che conferma come ala Lombardia stia lavorando a tutto campo per porre fine a questa emergenza. Ringraziamenti che, ovviamente, vanno estesi a tutta la squadra e piu' in generale al sistema sanitario regionale". (ITALPRESS). pc/com 27-Feb-20 19:55

