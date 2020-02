NAPOLI (ITALPRESS) - "No". Risponde cosí il presidente francese Emmanuel Macron alla domanda di un giornalista che in piazza San Domenico Maggiore a Napoli gli chiede se la Francia chiudera' le frontiere con l'Italia dopo i casi di coronavirus. Macron insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e' a Napoli per il XXXV vertice italo-francese nel capoluogo partenopeo. "Il coronavirus ci riguarda tutti e verra' risolto con una perfetta cooperazione europea e nazionale. C'e' coordinamento costante tra i Paesi europei e si continuera' cosi", ha poi detto Macron dopo il vertice. (ITALPRESS). fpa/sat/red 27-Feb-20 20:03

