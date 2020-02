Coronavirus, annullato il Salone dell'Auto di Ginevra

- Il Consiglio Federale della Svizzera ha vietato fino al 15 marzo gli eventi su larga scala che coinvolgono piu' di 1000 persone. Questa una delle decisioni di una riunione straordinaria dell'esecutivo elvetico riguardo all'emergenza coronavirus. Salta quindi il Salone dell'Auto di Ginevra, che era in programma dal 5 al 15 marzo prossimi. Gli organizzatori dell'evento dovranno ora decidere se farlo slittare o annullarlo del tutto per quest'anno. "La massima priorita' del Consiglio federale e' proteggere la popolazione - si legge in una nota -. Sta rispondendo agli ultimi sviluppi dell'epidemia di coronavirus e ha classificato la situazione in Svizzera come 'speciale' sulla base della legge sulle epidemie. Cio' consente al Consiglio federale, in consultazione con i Cantoni, di ordinare misure normalmente di competenza dei Cantoni stessi".