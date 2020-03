Da fondazione cariplo 3 milioni di contributi per progetti culturali

MILANO (ITALPRESS) - Fondazione Cariplo a sostegno della cultura. Sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione contributi per 27 progetti culturali, per un totale di 3,1 milioni di euro, nell'ambito del bando "Luoghi di innovazione culturale", con cui si intende sostenere le organizzazioni che hanno in proprieta' o gestione luoghi della cultura e che intendono portarvi un'innovazione concreta e duratura. Tre milioni di euro destinati ad organizzazioni su tutto il territorio lombardo e delle province di Novara e Verbania. Innovazione culturale dal Teatro Grande di Brescia al Teatro Fraschini di Pavia, da Campsirago Residenza in Brianza all'Accademia Carrara di Bergamo, dall'Osservatorio Astronomico di Brera al Passante ferroviario di Milano. "L'arte, la musica, il teatro, il cinema sono in grado di aggregare persone, generando punti di riferimento per la comunita' e riportando a nuova vita spazi inutilizzati, che diventano luoghi significativi all'interno delle citta'. La Fondazione Cariplo ha finanziato progetti che uniscono innovazione tecnologica e attenzione alle persone, valorizzando l'iniziativa dal basso di associazioni che operano sul territorio - spiega Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo - La cultura favorisce la coesione sociale e il riconoscersi parte di una stessa comunita', e' quindi per noi fondamentale che i processi di innovazione culturale siano continuamente orientati a leggere i cambiamenti in atto nella nostra societa', cercando modalita' nuove e attuali per offrire sempre piu' opportunita' di accesso alla cultura". (ITALPRESS). pc/com 05-Mar-20 12:51

