Coronavirus, Speranza "ora e' fondamentale l'impegno dei cittadini"

"Ieri notte in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato un piano straordinario di assunzioni e investimenti sul personale sanitario. E' una risposta forte da parte dello Stato che avra' un impatto rilevante sulla nostra capacita' di fronteggiare l'emergenza. Dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno per garantire il diritto alla salute a tutti. Voglio pero' essere chiaro: questo sforzo non sara' sufficiente senza l'impegno di ogni singolo cittadino a rispettare le raccomandazioni che abbiamo diffuso. E' questa la cosa piu' importante per vincere la sfida". Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

