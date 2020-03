Coronavirus, Pirelli raccoglie fondi per ospedale Sacco di Milano

Pirelli "raccoglie fondi da destinare subito all'ospedale Sacco di Milano", il centro del capoluogo lombardo all'avanguardia nell'assistenza e nella ricerca contro il coronavirus. A dirlo in una intervista a Repubblica l'amministratore delegato, Marco Tronchetti Provera. La societa' apprezza anche "l'importante iniziativa di Intesa Sanpaolo" che ha annunciato di voler mettere a disposizione 100 milioni di euro per sostenere strutture ospedaliere e istituzioni di ricerca. "E' una scelta importante, molto concreta, che sottolina il ruolo, anche sociale che le aziende ricoprono", continua il manager. "Siamo in una situazione simile a quella postbellica - continua Trinchetti Provera -. Attraversiamo un momento difficile ma abbiamo anche la possibilita' di ricostruire il Paese su basi nuove. Ripensando alle priorita', promuovendo un grande piano per il rilancio del Paese su basi nuove".

