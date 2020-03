La sfida tra Barcellona e Napoli, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League e in programma martedi' 17 marzo, si giochera' a porte chiuse. La decisione, motivata dal diffondersi in Europa del nuovo coronavirus, e' stata presa questa mattina al termine di una riunione d'urgenza a cui hanno partecipato i Dipartimenti di Salute, Interni e Sport della Generalitat de Catalunya.

