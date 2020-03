Coronavirus: 10.590 positivi, 827 decessi e 1045 guariti in italia

All'11 marzo 2020 sono 10.590 in Italia le persone positive al coronavirus che causa il Covid-19. Lo rende noto la Protezione Civile. Nel dettaglio i casi attualmente positivi sono 5.763 in Lombardia, 1588 in Emilia-Romagna, 940 in Veneto, 480 in Piemonte, 461 nelle Marche, 314 in Toscana, 181 in Liguria, 149 in Campania, 125 nel Lazio, 110 in Friuli Venezia Giulia, 71 in Puglia, 74 nella Provincia autonoma di Trento, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 81 in Sicilia, 44 in Umbria, 37 in Abruzzo, 37 in Sardegna, 19 in Valle d'Aosta, 17 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata. Sono 1045 le persone guarite. I deceduti sono 827, questo numero, pero', potra' essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanita' avra' stabilito la causa effettiva del decesso.

Sì alle mascherine se non c'è la distanza di sicurezza

"Sulle mascherine voglio dare una informazione su un parere del comitato tecnico scientifico in merito all’utilizzo in luogo di lavoro, si raccomanda di rispettare rigorosamente le distanze previste del metro come principale criterio per il contenimento dell’infezione, in assenza di poter mantenere la distanza è raccomandato l’uso della mascherina". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus.