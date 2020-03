Coronavirus, dalla cina arrivati i medici che dovranno aiutare l'italia

ROMA (ITALPRESS) - E' da poco arrivato all'Aeroporto di Fiumicino, l'A350 della China Eastern con a bordo il team di specialisti cinesi e oltre 30 tonnellate di forniture mediche per aiutare l'Italia nella lotta al COVID19. Ad accogliere l'aeromobile l'Ambasciatore Li Junhua e i rappresentanti italiani. A darne notizia l'Ambasciata cinese in Italia: "Quasi 10.000 chilometri da Shanghai a Roma - si legge su Facebook -, ma c'e' grande entusiasmo. Ora poche ore di riposo e il team di medici cinesi sara' pronto per dare il suo contributo". (ITALPRESS). abr/red 13-Mar-20 00:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus