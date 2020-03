Fontana "Lombardia pronta ad acquistare respiratori tedeschi"

Una lettera al Governo tedesco dove vengono evidenziate quelle che sono le necessita' urgenti della Regione Lombardia. L'ha inviata il governatore Attilio Fontana dopo aver ascoltato le parole della cancelliera Angela Merkel che garantiva la collaborazione e la disponibilita' della Germania ad offrire materiale sanitario per contrastare il Coronavirus. Nella comunicazione, indirizzata al ministro della Sanita' tedesca, Jens Spahn, e all'ambasciatore, Viktor Elbling, il presidente Fontana scrive che la Lombardia "ha urgente bisogno di ogni tipo di strumentazione necessaria per l'attivazione di reparti di terapie intensive, oltre che di mascherine, camici, occhiali e visiere. La lettera conclude confermando che "la Regione Lombardia e' pronta fin da ora ad acquistare questo materiale presso i produttori e i rivenditori tedeschi, perche' cio' avvenga e' necessario che il Governo tedesco conceda le autorizzazioni legate alle licenze di esportazione previste in Germania".

