Coronavirus, per i passeggeri Alitalia uso obbligatorio delle mascherine

Anche per i passeggeri di Alitalia arriva l'uso obbligatorio delle mascherine. Lo riferisce la compagnia: verra' chiesto ai passeggeri di munirsi, prima di salire in aereo, di una mascherina protettiva da indossare obbligatoriamente qualora un elevato numero di viaggiatori non permetta di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza prevista. La misura entra in vigore con effetto immediato ed e' parte dei protocolli anti-contagio adottati da Alitalia in conformita' alle disposizioni delle Autorita' competenti. La compagnia potrebbe pertanto rifiutare l'accesso a bordo dell'aereo al passeggero che si presenti all'imbarco senza un dispositivo di protezione individuale. Alitalia consiglia inoltre di indossare la mascherina anche in aeroporto e durante l'imbarco e lo sbarco dagli aerei. Questa procedura di sicurezza si aggiunge alle altre misure straordinarie adottate da Alitalia per tutelare la salute dei viaggiatori e del proprio personale, talvolta anche mediante il ridisegno del servizio complementare di bordo. Inoltre, al fine di contenere la diffusione del COVID-19, Alitalia ha intensificato le attivita' di sanificazione della propria flotta, con interventi giornalieri di disinfezione e pulizia di tutte le superfici delle cabine e degli interni degli aeroplani.

