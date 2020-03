"Oggi vorrei ricordare le famiglie che non possono uscire da casa. Forse l'unico orizzonte che hanno e' il balcone. E li' dentro, la famiglia, con i bambini, i ragazzi, i genitori, sappiano trovare il modo di comunicare bene, di costruire rapporti di amore. E sappiano vincere le angosce di questo tempo. Preghiamo per la pace delle famiglie, oggi in questa crisi". Cosi' il Papa nell'omelia della messa a Casa Santa Marta.

