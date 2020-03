Coronavirus, confindustria "basta polemiche, serve responsabilita'"

ROMA (ITALPRESS) - Confindustria "ha fin da subito condiviso i fini del dpcm del 22 marzo scorso, ovvero garantito che in momento di grave emergenza come quello che stiamo attraversando non manchino alle persone i beni ei servizi essenziali: alimenti e farmaci, forniture e servizi per ospedali ". "L'Istat oggi parla di circa il 56% delle imprese che chiudono, alle quali si aggiunge tutte le altre che hanno gia 'chiuso volontariamente o ridotto rispetto alla propria attivita' per mancanza di domanda - spiega Viale dell'Astronomia in una nota Pertanto, pur non condividendo gli interventi che oggi hanno rimesso in Discussione, osserva che è molto restrittivo l'assunti nei giorni scorsi e, quindi, l'esclusione di alcune produzioni a nostro avviso essenziali per i filieri, diciamo che bisogna mettere da parte polemiche, strumentalizzazioni ed eccessi nel linguaggio, come quelli cui abbiamo assistito nei giorni scorsi, ingenerosi verso una categoria che sta responsabilmente affrontando insieme a tutto il Paese la peggiore crisi sanitaria ed economica dal dopoguerra, e da tutti direzione e con senso di responsabilità '"." Con la stessa immediatezza con cui si affronta la questione della chiusure risponde alle preoccupazioni degli imprenditori e ai comportamenti con azioni e soluzioni rapide per le imprese di riaprire dopo questa difficile fase - sottolinea Confindustria -. In sostanza bisogna fare in modo che dopo la chiusura temporanea e il rallentamento della produzione non ci sia una chiusura definitiva. Questo e ' il momento della coesione nazionale vera, delle azioni e delle soluzioni e non della ricerca delle colpe; dell'unita 'nazionale nel linguaggio e nei consumatori di chi ha davvero un cuore il futuro del paese e ne sente la responsabilita'. E 'piu' che mai urgente un intervento massiccio per prevenire il disastro che questa emergenza produrra 'sul sistema economico ". (ITALPRESS). Sat / com 25-mar-20 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA economia

coronavirus