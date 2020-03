Coronavirus, allo spallanzani continua il trend in calo dei ricoveri

ROMA (ITALPRESS) - I pazienti Covid 19 positivi ricoverati allo Spallanzani sono in totale 214: di questi, 24 necessitano di supporto respiratorio. Lo comunica l'Istituto romano, aggiungendo che "in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici" e che "i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 114". "Si conferma ulteriormente il trend di diminuzione del numero di nuovi ricoveri presso lo Spallanzani ed i suoi spoke contemporaneamente all'aumento del numero di pazienti dimessi o trasferiti in strutture a bassa complessita' assistenziale", sottolineano i medici dello Spallanzani. "Da oggi, d'intesa con la direzione generale della ASL Roma4, e' attiva la Clinica Madonna del Rosario di Civitavecchia che accogliera' pazienti Covid 19positivi a bassa intensita' assistenziale", conclude il bollettino. (ITALPRESS). fsc/com 26-Mar-20 12:15

