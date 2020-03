Coronavirus, in italia 73.880 positivi, 10.779 morti e 13.030 guariti

Complessivamente 97.689 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora. Attualmente sono 73.880 le persone positive, con un incremento di 3.815 rispetto a ieri. Lo ha reso noto la Protezione Civile. Sono 13.030 le persone guarite, con un aumento di 646 unita' rispetto a ieri. I deceduti sono 10.779, 756 in piu' rispetto al dato complessivo alla data di ieri, ma questo numero potra' essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanita' avra' stabilito la causa effettiva del decesso. (ITALPRESS). sat/red 29-Mar-20 18:08

"Ad oggi 92 pazienti sono stati trasferiti dalla Lombardia, 8 in più rispetto a ieri, 52 pazienti sono Covid?. Ringraziamo il governo tedesco per aver messo a disposizione posti in terapia intensiva". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa sull'emergenza coronavirus. "Voglio anche ringraziare il popolo albanese e il suo presidente, per la partenza di 30 medici per l’Italia - ha aggiunto Borrelli -. Ha dimostrato non solo vicinanza fisica". ato l’incremento era stato di 3.651. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 97.689. Il dato è stato fornito dalla Protezione C